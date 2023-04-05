В Новосибирске грабители напали на женщин у дома на Сибиряков-Гвардейцев. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске на улице Сибиряков-Гвардейцев на женщин, 33 и 38 лет, напали неизвестные. Они отобрали у прохожих мобильный телефон и золотую цепь с кулоном. Произошло ограбление 8 марта. Ущерб составил 120 тысяч рублей. Пострадавшие обратились в полицию.

– Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемых. Оказались ими мужчины в возрасте 34 и 44 лет. Они ранее не привлекались к уголовной ответственности. Выяснилось, что похищенное имущество они продали, а деньги потратили на личные нужды, – говорится в сообщении ГУ МВД по Новосибирской области.

На злоумышленников возбудили уголовное дело за грабеж. Их отправили в СИЗО.

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