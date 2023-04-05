Шестибалльные пробки затруднили проезд по Новосибирску утром 5 апреля.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Утром 5 апреля Новосибирск сковали пробки в 6 баллов. Заторы по информации «2ГИС», на улицах Широкой, Станционной, проезде Энергетиков, а также на улицах Ватутина, Котовского и Станиславского.
Не проехать по Советскому шоссе, улицах Немировича-Данченко, Титова и Троллейной. Пробки на улицах Новогодней, Блюхера, проспекте Карла Маркса и на Октябрьском мосту.
На правобережье затор на Большевистской, улицах Добролюбова, Никитина и Кирова. Не проехать по Красном проспекту, улицах Фрунзе и Дуси Ковальчук.
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