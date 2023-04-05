Сибирячку осудили за смерть двухлетнего ребенка, обварившегося кипятком Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Алтайском крае вынесли приговор 30-летней женщине. Ее обвинили в том, что она по неосторожности причинила смерть 2-летнему ребенку. Произошла трагедия в октябре 2022 года. В роковой день маленький мальчик обварился кипятком.

Как пишет Amic.ru со ссылкой на местный СК, женщина оставила детей без присмотра. При этом она знала, что на незакрепленной тумбе стоит горячий чайник. Малыши играли на кухне. Один из них облокотился на тумбу и опрокинул чайник с кипятком на себя. Ребенок получил обширный ожог. Женщина не сразу обратилась к врачам. Поэтому ребенок несвоевременно получил медицинскую помощь. Через неделю он умер в больнице.

За это сибирячка отделалась исправительными работами. Их суд назначил ей на 10 месяцев.

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