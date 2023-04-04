«Могут не есть несколько дней»: ветеринар рассказал, как кошки манипулируют людьми

Ветеринар Богдан Галкин рассказал, как кошки могут манипулировать людьми. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ветеринар Богдан Галкин рассказал, как кошки могут манипулировать людьми. По словам специалиста, четвероногие всегда показывают свое недовольство и могут добиваться желаемого от хозяев любыми способами.

— Кошки — очень умелые манипуляторы, не умеют лицемерить и сразу показывают свое недовольство. Они могут использовать такой прием: отказаться от еды на несколько суток, если хочется чего-то более вкусного, будить хозяина утром громким мяуканьем, показывая что он «умирает от голода». А когда получают желаемое, начинают мурчать от удовольствия, говоря «запоминай, что мне нравится», показывая человеку, кто в доме хозяин, — пояснил ветеринар изданию NEWS.ru.

Медик также отмечает, что кошки очень четко видят причинно-следственную связь. Так, например, они быстро понимают, что если громко мяукать под дверью, человек вскоре ее откроет. И животные начинают использовать этот прием постоянно.

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