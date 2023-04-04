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НовостиОбщество4 апреля 2023 18:58

«Могут не есть несколько дней»: ветеринар рассказал, как кошки манипулируют людьми

Ветеринар рассказал, как кошки манипулируют людьми
Галина СИМОНОВА
Ветеринар Богдан Галкин рассказал, как кошки могут манипулировать людьми.

Ветеринар Богдан Галкин рассказал, как кошки могут манипулировать людьми.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ветеринар Богдан Галкин рассказал, как кошки могут манипулировать людьми. По словам специалиста, четвероногие всегда показывают свое недовольство и могут добиваться желаемого от хозяев любыми способами.

— Кошки — очень умелые манипуляторы, не умеют лицемерить и сразу показывают свое недовольство. Они могут использовать такой прием: отказаться от еды на несколько суток, если хочется чего-то более вкусного, будить хозяина утром громким мяуканьем, показывая что он «умирает от голода». А когда получают желаемое, начинают мурчать от удовольствия, говоря «запоминай, что мне нравится», показывая человеку, кто в доме хозяин, — пояснил ветеринар изданию NEWS.ru.

Медик также отмечает, что кошки очень четко видят причинно-следственную связь. Так, например, они быстро понимают, что если громко мяукать под дверью, человек вскоре ее откроет. И животные начинают использовать этот прием постоянно.

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