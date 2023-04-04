В Новосибирске мужчина украл электричества почти на 6 миллионов рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске мужчина украл электричества почти на 6 миллионов рублей. Теперь его будут судить.

— По версии следствия, мужчина незаконно подключился к электросети и потребил 1 228 802 кВтч, причинив особо крупный ущерб на сумму 5 757 887 рублей, — рассказали в Ленинском районном суде.

Мужчину обвиняют в причинении имущественного ущерба собственнику по статье 165 УК РФ. Предварительное слушание по делу назначено на 13 апреля 2023 года. Ему грозит до пяти лет колонии.

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