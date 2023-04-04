В Новосибирске мужчина украл электричества почти на 6 миллионов рублей.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске мужчина украл электричества почти на 6 миллионов рублей. Теперь его будут судить.
— По версии следствия, мужчина незаконно подключился к электросети и потребил 1 228 802 кВтч, причинив особо крупный ущерб на сумму 5 757 887 рублей, — рассказали в Ленинском районном суде.
Мужчину обвиняют в причинении имущественного ущерба собственнику по статье 165 УК РФ. Предварительное слушание по делу назначено на 13 апреля 2023 года. Ему грозит до пяти лет колонии.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер