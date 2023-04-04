Новосибирцам предложили обсудить 12 памятников в Советском районе

Власти Новосибирска предложили горожанам обсудить 12 памятников в Советском районе. Фото: Госинспекции по охране объектов культурного наследия НСО

Власти Новосибирска предложили горожанам обсудить 12 памятников в Советском районе. Об этом рассказали в мэрии города.

Сейчас эти сооружения не соответствуют нормативам, и, чтобы их легализовать, необходимо провести общественные обсуждения, а потом вынести этот вопрос на обсуждение худсовета.

— Предложения, рекомендации и замечания принимаются по электронному адресу infosovet@admnsk.ru в виде прикрепленного файла с 5 по 18 апреля, — сообщили в мэрии. — Результаты общественного обсуждения опубликуют на официальном сайте города Новосибирска не позднее 26 апреля.

В список таких памятных мест и памятников вошли:

— мемориальный комплекс в честь Победы в Великой Отечественной войне;

— монумент «Слава героям труда — строителям ГЭС»;

— панно «Покорители Оби»;

— лопасть двигателя ГЭС;

— памятник А. Демакову;

— памятное место «В честь строителя Академгородка Н. М. Иванова»;

— памятное место «В честь Героя Советского Союза Г. М. Ивлева»;

— памятник военным автомобилистам;

— памятник «Вальс Победы»;

— мемориальный объект «40 лет Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. »;

— памятник воинам Великой Отечественной войны и ветеранам-геологам;

— монумент «Ушедшим в вечность — вечная память»