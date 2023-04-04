В Новосибирске на Мочищенском шоссе случилось массовое ДТП

В Новосибирске на Мочищенском шоссе произошло массовое ДТП.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Новосибирске на Мочищенском шоссе произошло массовое ДТП. Авария случилась вечером во вторник, 4 апреля. Последствия засняли на видео очевидцы, позже ролик выложили в сеть.
— Повреждения получили два седана-такси, седан Nissan Teana, кроссовер Honda C-RV и хэтчбек Ford Focus, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».
На кадрах ролика, снятого очевидцами, видно, что несколько автомобилей получили серьезные повреждения в передней части.
Информации о пострадавших не поступало. В городской Госавтоинспекции аварию пока не прокомментировали.
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