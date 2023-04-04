В Новосибирске на Михайловской набережной построят крытые галереи для пешеходов из-за ремонта моста

На Михайловской набережной построят крытые галереи для пешеходов из-за ремонта Октябрьского моста. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В Новосибирске на Михайловской набережной собираются установить крытые пешеходные галереи. По сообщению подрядчика, занимающегося ремонтом Октябрьского моста, сделают это, чтобы обезопасить людей.

— Для прохода пешеходов устраивается крытая галерея шириной 5 метров на нижнем ярусе набережной. В преддверии большого праздника — перед Днем города планируется установить еще одну — шириной 3 метра на верхнем ярусе набережной. Остальная территория в зоне моста будет огорожена, — сообщили в пресс-службе «СпецТрансСтрой».

Подрядчик добавил, что для пешеходов установят специальные информационные таблички. А также посоветовал, не искать альтернативных путей обхода огороженных зон.

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