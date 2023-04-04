В Новосибирске на День космонавтики 2023 прогремит салют

В Новосибирске ко Дню космонавтики 2023 планируется много различных мероприятий. Фото: Анна САДОВНИКОВА

В Новосибирске ко Дню космонавтики 2023 планируется много различных мероприятий. О них рассказала директор Большого новосибирского планетария Татьяна Белоусова на пресс-конференции в ТАСС.

В самом планетарии пройдут мероприятия для детей, в кинозале покажут фильмы от авторов из Академгородка «Космическая история России» и «Земля глазами Гагарина». В планетарии будет также организована фотовыставка в честь нашей землячки, Анны Кикиной, побывавшей в космосе.

В Новосибирск также приедет лётчик-космонавт, герой России Михаил Корниенко. 7 апреля он встретится с новосибирцами и ответит на вопросы, а 8 апреля прочитает текст Тотального диктанта. 11 апреля в планетарии пройдёт традиционная акция «Юрьева ночь». Завершится она в полночь — большим фейерверком.

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