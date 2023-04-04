«Приходится забиваться в угол»: в Новосибирском аквапарке возник конфликт из-за взрослых мальчиков в раздевалке

Жительницу Новосибирска возмутили взрослые мальчики в женской раздевалке аквапарка. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жительницу Новосибирска возмутили взрослые мальчики в женской раздевалке аквапарка. Женщина рассказала, что переодеваться в такой обстановке было некомфортно.

— То, что что-то не так, мы поняли, еще когда только зашли в раздевалку. Там было ужасно холодно, а нашу просьбу отрегулировать кондиционер персонал просто проигнорировал. В самой раздевалке очень тесно, там самой-то сложно переодеться, как еще и детей переодеть — не знаю. Так приходится еще и в угол забиваться, ибо дверь там открыта и в бассейн, и в коридор, где ходят мужчины, — рассказала КП-Новосибирск посетительница аквапарка. — Не говоря уже о том, что в самой раздевалке есть уже достаточно взрослые мальчики, которые вполне могли бы переодеться сами в мужской. С родителями таких детей разговаривать бесполезно — проверено опытом, а администрация… Ну, если они не могут решить проблему с кондиционером не могут, то о чем уж говорить? В общем говоря, второй раз приезжать сюда мы не будем.

Свои претензии женщина также изложила на сервисе отзывов «Фламп». Где руководство аквапарка дало ей ответ.

— В раздевалке в зимний период мы не включаем кондиционер, действительно, зачем? По поводу дверей — так их можно закрывать, проблем нет. Если кто-то не закрыл, просить, чтобы закрыли. Насчет мальчиков в женской раздевалке, к сожалению, такое случается, это ответственность самих мам. Мы не можем категорически сказать — так, мальчик будет переодеваться сам в мужской раздевалке, а Вы идите в женскую. Вы также можете сделать замечание этой маме, если считаете, что мальчик слишком взрослый, — ответили в аквапарке. — Сожалеем, что у Вас остались такие впечатления. Будем работать над недостатками.

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