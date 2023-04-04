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НовостиОбщество4 апреля 2023 14:27

«Хоть вручную»: мэр Новосибирска поручил очистить дороги от грязи и щебня

Мэр Анатолий Локоть поручил очистить дороги Новосибирска от грязи, песка и щебня
Данила ШУЛЯК
Анатолий Локоть потребовал очистить дороги Новосибирска от смета, песка и щебня.

Анатолий Локоть потребовал очистить дороги Новосибирска от смета, песка и щебня.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Анатолий Локоть потребовал очистить дороги Новосибирска от смета, песка и щебня, оставшихся на магистралях после зимнего сезона. Об этом он заявил на аппаратном совещании в мэрии во вторник, 4 апреля.

— Я не знаю, какие технологии применять под эти температуры — хоть вручную, хоть как, но это надо убирать. Еще немного и поднимется ветер, все это будет в воздухе. Задача департамента: развернуть уборку лотковой и центральной частей, а также на «островках безопасности» — там целые залежи грязи, — поручил мэр.

В свою очередь начальник управления автодорог мэрии Новосибирска Сергей Эпов рассказал, как будут очищать дороги от пыли.

— Мы заготовили бионорд-шампунь, на этот год около 2 тысяч кубометров. Будем обрабатывать проезжую часть, чтобы исключить пылеобразование, — сообщил он.

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