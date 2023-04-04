В Новосибирской области с 10 апреля начнет ходить более 40 допэлектричек

В Новосибирской области с 10 по 29 апреля увеличат количество пригородных поездов.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирской области с 10 по 29 апреля увеличат количество пригородных поездов. В этот период по маршрутам начнут курсировать более 40 дополнительных электричек. 5 доппоездов уже вышли на маршруты с 1 апреля.
— Для удобства пассажиров на пригородных станциях и остановочных платформах будут работать 114 кассовых окон, 89 терминалов самообслуживания и онлайн система быстрой регистрации поездки, — сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги. — С 22 апреля по 22 октября 50% скидкой на поездку могут воспользоваться
ветераны труда РФ, ветераны труда Новосибирской области и ветераны военной службы, достигшие возраста, дающего право на трудовую пенсию по старости.
Всего этим летом в НСО электрички будут курсировать по 180 маршрутам на Кузбасском, Жеребцовском, Восточном, Южном, Западном направлениях.
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