В Новосибирске загорелась квартира в доме на улице Бронной, 32\2. Фото: "Новосибирск с огоньком"

В Новосибирске загорелась квартира в доме на улице Бронной, 32\2. ЧП случилось вечером во вторник, 4 апреля. Произошедшее засняли на видео очевидцы и выложили в сеть.

На кадрах ролика видно, как из квартиры валит густой дым. Видео опубликовали в telegram-канале «Новосибирск с огоньком». На месте уже работают спасатели: они пробираются в квартиру с помощью автолестницы.

Информации о пострадавших нет, в областном МЧС пожар пока что не прокомментировали.

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