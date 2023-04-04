В Новосибирске перенесли майский концерт певицы МакSим

О новых датах концертов певицы сообщат дополнительно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске перенесли концерт певицы МакSим, который должен был состояться 18 мая на площадке «Локомотив-Арена». Об изменениях в туре артистки рассказал ее директор Павел Назаров.

— Все компании ответственные за ближайшие концерты в данный момент осуществляют работу над переносом концертов. Менеджмент Артиста, музыканты и техническая команда всегда за максимальное уважение всех решений Артиста. Новые даты концертного тура будут объявлены дополнительно, — сообщил Назаров.

По его словам, с МакSим сейчас все хорошо и перенос концертов обусловлен восстановлением певицы.

Напомним, что 19 марта из-за плохого самочувствия МакSим сорвался концерт в Сочи. По словам зрителей, когда певица вышла на сцену, ее сильно шатало, она почти не пела. В итоге концерт свернули, а артистку забрала скорая. Аналогичная ситуация произошла на концерте в Твери 1 апреля. По славам самой МакSим, ей очень сложно совмещать лечебные процедуры и работу, поэтому и было решено перенести концерты.

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