«Села в такси и уехала»: в Новосибирске пропала 61-летняя пенсионерка в черном пальто

В Новосибирске ищут 61-летнюю Наталью Черникову (Полищук). Фото: «ЛизаАлерт Новосибирской области»

В Новосибирске ищут 61-летнюю Наталью Черникову (Полищук). Женщина пропала 3 апреля, с этого момента ее местонахождение неизвестно.

— В районе 3:00-3:30 часов ночи она вызвала такси со своего телефона, доехала до Сада Мичуринцев и далее ее след обрывается, — рассказали КП-Новосибирск в поисковом отряде «ЛизаАлерт Новосибирской области».

Приметы женщины: рост 160 сантиметров, нормальное телосложение, седые волосы, серые глаза. На момент своего исчезновения она была одета в черное полупальто, черные штаны, черные полуботинки, светло-серая шапка.

Женщина может нуждаться в медпомощи. Ранее она уже пропадала. Волонтеры объявили общий сбор на поиски женщины.

Если вы знаете что-нибудь о том, где сейчас может быть Наталья или вы просто видели ее на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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