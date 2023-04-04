Стилист перечислила, какие вещи обязательно должны быть в женском гардеробе весной 2023. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стало известно, какие вещи должны быть в женском гардеробе этой весной. Их в беседе с NEWS.RU перечислили стилист Ольга Ким. По ее словам, речь идет о пальто длиной миди или макси, парке свободного кроя, бомбере, а также джинсах свободного кроя, худи и туфлях в стиле Мэри Джейн.

– Обязательно должно быть пальто в длине миди или макси, тренч. Если предпочитаете спортивный стиль, можно выбрать легкую парку свободного кроя или бомбер. Для женщин также подойдут джинсы свободного кроя или прямого, свитшот или худи, для формального стиля можно добавить джемпер и жакет в мужском стиле, — поделилась с журналистами секретами весеннего стиля Ким.

Тем, кто предпочитает формальный стиль, Ким посоветовала подобрать брюки мужского кроя. Сейчас это ультрамодный вариант. Такие брюки идеальны и для делового образа и для повседневного. Из обуви в тренде кроссовки и кеды в ретро-стиле. Что касается туфель в стиле Мэри Джейн, то это вариант, где есть ремешок. Присмотреться стоит к моделям на немного массивной подошве.

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