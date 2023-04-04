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НовостиОбщество4 апреля 2023 11:52

100 домов затопило талыми водами за неделю в Новосибирске

Сильнее всего пострадал частный сектор
Данила ШУЛЯК
Сильнее всего от паводка пострадал частный сектор.

Сильнее всего от паводка пострадал частный сектор.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске за неделю случилось 115 подтоплений домов и дорог. Произошли они в период с 26 марта по 4 апреля. Об этом начальник департамента по ЧС Сергей Куценко сообщил на аппаратном совещании в мэрии 4 апреля.

— Всего зафиксировали 115 случаев. 11 раз подтапливало дворы многоквартирных домов, 85 раз частных, и в 17 случаях дороги, — пояснил Куценко.

По его словам, службы отработали все заявки и устранили все подтопления. Наибольшую опасность, отметил начальник департамента, представляют склоны и стоки. По ним вода может заполнить пониженные участки местности, подвалы частных домов и хозпостройки. По данным властей, вскрывать реки ото льда планируют в середине апреля.

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