В Новосибирской области весной на срочную службу призовут 2 тысячи человек

На срочную службу отправятся 2 тысячи призывников. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирской области весной на срочную службу призовут порядка 2 тысяч человек. Все они будут проходить службу в пунктах постоянной дислокации войск на территории РФ и ни в коем случае не отправятся на СВО. Продлится призывная компания с 1 апреля по 15 июля.

— Все мероприятия, связанные с призывом и отправкой граждан в войска, будут проведены в соответствии с установленным порядком. Планируется призвать порядка 2 тысяч человек, что сопоставимо с уровнем весеннего призыва прошлого года. Граждане, призванные на военную службу, будут направляться только в пункты постоянной дислокации войск, находящиеся на территории РФ, за исключением вновь созданных субъектов, — сообщил военный комиссар Новосибирской области, заместитель председателя призывной комиссии полковник Евгений Кудрявцев.

Замгубернатора Сергей Нелюбов подчеркнул, что на СВО срочников отправлять не будут. Также, по его словам, во время весеннего призыва особое внимание уделят организации медобследования призывников и их лечения.

Напомним, что в прошлом году в весенний призыв на срочную службу также отправились 2 тысячи парней. 15 из них стали частью Президентского полка.

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