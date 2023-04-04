Транспортные прокуроры проверят авиакомпании из-за задержки 2 рейсов из Толмачёво в Новосибирске

Новосибирская транспортная прокуратора проводит проверку из-за задержки 2 рейсов из Толмачёво 4 апреля. Фото: Александр ГЛУЗ

Новосибирская транспортная прокуратора проводит проверку из-за задержки 2 рейсов из Толмачёво 4 апреля. Об этом сообщила старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Евгения Чиханчина.

— Из-за позднего прибытия самолета задержали 2 рейса авиакомпаний «Россия» и «Якутия» в города Санкт-Петербург и Якутск с максимальной продолжительностью около 13 часов. 260 пассажиров ожидали вылета. Транспортная прокуратура города проводит проверку, — рассказала представитель ведомства.

Пассажиры ждали 13 часов, чтобы вылететь в Якутск. Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

По расписанию посадка на рейс в Якутск должна была начаться в 00:20, но самолёт вылетел только в 13:49 — указано на сайте аэропорта. Новосибирцам, отправлявшимся в Санкт-Петербург, повезло немного больше — посадка завершилась в 14:45, хотя планировалась в 6:20.

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