До -18! В апреле в Новосибирскую область придут зимние морозы

В первой половине апреля будет холодно, а во второй - придёт тепло. Фото: Антон ФОКИН

В Новосибирскую область в апреле 2023 года могут прийти поистине зимние морозы. Синоптики обещают в первой декаде похолодание вплоть до -18 градусов.

По прогнозам Западно-Сибирского Гидрометцентра, днём в первой половине апреля температура будет варьироваться от -4 до +14 градусов. А вот ночью может ощутимо опускаться.

Среднемесячная температура будет держаться в пределах 2-5 градусов тепла.

Во второй половине месяца ожидается долгожданное потепление. Днём температура будет достигать 13-18 градусов тепла, ночью - 3-8 градусов. Возможно потепление вплоть до 25 градусов.

Месячное количество осадков планируется в пределах нормы.

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