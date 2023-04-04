В Новосибирске закрыли сквозной проезд на перекрестке Королева и Комбинатского переулка

Ограничение продлится 2 дня.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Новосибирске с 4 по 6 апреля закрыли сквозной проезд на перекрестке улицы Королева и Комбинатского переулка.
По сообщению мэрии, причиной перекрытия стали благоустроительные работы, которые на том участке проводит НТСК.
В муниципалитете напомнили, что из-за введенных ограничений водителям необходимо быть внимательными и руководствоваться дорожными знаками.
Напомним, что из-за коммунальных работ на две недели сузили проезд по улице Мичурина. Ограничения планируют снять 14 апреля.
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