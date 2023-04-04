В Новосибирске закрыли сквозной проезд на перекрестке Королева и Комбинатского переулка

Ограничение продлится 2 дня. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске с 4 по 6 апреля закрыли сквозной проезд на перекрестке улицы Королева и Комбинатского переулка.

По сообщению мэрии, причиной перекрытия стали благоустроительные работы, которые на том участке проводит НТСК.

В муниципалитете напомнили, что из-за введенных ограничений водителям необходимо быть внимательными и руководствоваться дорожными знаками.

Напомним, что из-за коммунальных работ на две недели сузили проезд по улице Мичурина. Ограничения планируют снять 14 апреля.

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