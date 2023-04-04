В Новосибирске ищут специалистов по нейросетям с зарплатой до 500 тысяч рублей

В Сибири на треть вырос спрос на специалистов по нейросетям. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Профессия специалиста по нейросетям становится всё актуальнее в Новосибирске — программистам готовы платить до 500 тысяч рублей. Об этом сообщила служба исследований hh.ru 4 апреля.

— В 2023 году в регионах СФО открыли больше 300 вакансий с упоминанием нейросетей, искусственного интеллекта и чата GPT. По сравнению с прошлым годом, их число выросло на 33%, — сообщили аналитики.

Чаще всего таких программистов ищут в Новосибирске и Томске — 41% и 27% от числа сибирских вакансий соответственно. Меньший спрос на IT-специалистов в Иркутске и Новокузнецке — по 2% вакансий.

По данным экспертов, зарплаты в сфере нейросетей выше средних: 35% работодателей платят им от 70 тысяч рублей, еще 15% — больше 125 тысяч. Некоторые новосибирские фирмы предлагают зарплату в 200-500 тысяч рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber