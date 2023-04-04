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НовостиОбщество4 апреля 2023 10:57

В Новосибирске ищут специалистов по нейросетям с зарплатой до 500 тысяч рублей

Спрос на таких программистов в Сибири вырос на треть
Данила ШУЛЯК
В Сибири на треть вырос спрос на специалистов по нейросетям.

В Сибири на треть вырос спрос на специалистов по нейросетям.

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Профессия специалиста по нейросетям становится всё актуальнее в Новосибирске — программистам готовы платить до 500 тысяч рублей. Об этом сообщила служба исследований hh.ru 4 апреля.

— В 2023 году в регионах СФО открыли больше 300 вакансий с упоминанием нейросетей, искусственного интеллекта и чата GPT. По сравнению с прошлым годом, их число выросло на 33%, — сообщили аналитики.

Чаще всего таких программистов ищут в Новосибирске и Томске — 41% и 27% от числа сибирских вакансий соответственно. Меньший спрос на IT-специалистов в Иркутске и Новокузнецке — по 2% вакансий.

По данным экспертов, зарплаты в сфере нейросетей выше средних: 35% работодателей платят им от 70 тысяч рублей, еще 15% — больше 125 тысяч. Некоторые новосибирские фирмы предлагают зарплату в 200-500 тысяч рублей.

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