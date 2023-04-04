Ямочный ремонт начнется на следующей неделе. Фото: Антон ФОКИН

В Новосибирске на следующей неделе стартует ямочный ремонт. На этой неделе определятся с подрядчиком, а со следующей, когда заработают асфальтовые заводы, стартует ремонт дорог.

— На этой неделе заканчиваются конкурсные процедуры по определению подрядчиков, которые будут выполнять поддерживающий ремонт на средства городского бюджета. Нам уже известно, что принято решение о выделении Новосибирску дополнительно 250 миллионов рублей из бюджета области. Мы должны выполнить по возможности все подготовительные процедуры, чтобы приступить к работам сразу же, как эти средства поступят в городской бюджет. Иначе мы начнем ремонт в июне, это никуда не годится, — сообщил мэр Анатолий Локоть.

По его словам, основной объем работ подрядчики должны завершить до майских праздников. Привести в нормативное состояние планируют 165 тысяч квадратов дорожного полотна.

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