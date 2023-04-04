Гонялись за 19-летним парнем без прав: в новосибирском ГИБДД раскрыли подробности ночной погони за серебристой иномаркой

От гаишников пытался скрыться 19-летний парень без прав. Фото: кадр из видео

Сегодня ночью многие новосибирцы стали свидетелями погони нескольких машин ГИБДД за серебристой иномаркой. Началась погоня на улице Волочаевской, а поймали гонщика на Бердском шоссе.

— Водитель автомобиля «Хонда Фит» не выполнил законное требование сотрудников Госавтоинспекции об остановке транспортного средства. Началось преследование. Задержали водителя на Бердском шоссе. Им оказался 19-летний местный житель. Признаков алкогольного опьянения у него не обнаружили, — рассказали в городском ГИБДД.

На юного гонщика составили административный протокол за невыполнение требования об остановке транспорта. Также оказалось, что парень пытался скрыться от полиции не из спортивного интереса, а потому что был без прав.

За езду без водительского удостоверения штраф составляет от 5 до 15 тысяч, а за игнорирование требования остановиться — 500 рублей.

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