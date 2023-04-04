«Держите в ящиках»: новосибирский агроном рассказала, как и когда сеять рассаду на помидоры

Рассаду помидоров можно сеять в начале-середине апреля. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Апрель — время, когда можно сеять рассаду томатов. Сейчас можно высаживать помидоры, которые потом будут расти на открытых грядках.

— Перед посадкой на дачу рассада должна быть в возрасте от 45 до 60 дней. Семена лучше всего высаживать в период с 25 марта до 10 апреля. В Сибири до 10 июня существует угроза заморозков, поэтому высаживать в открытый грунт нужно не раньше этой даты. Сеять лучше скороспелые сорта и гибриды: Сибирский Скороспелый, Буян, Данко, Барнаульский Консервный, Петруша-огородник, Сибирская Тройка, Акварель. Для любителей разноцветных плодов есть оранжевые сорта Лисичка, Золотая Андромеда, — советует Людмила Шубина.

Агроном предупреждает, что рассада томатов в горшках или стаканчиках, перестоявшая 60 дней, хуже дает всходы. Поэтому садить семена лучше в ящики с землей.

— В стакане корни сворачиваются в клубок, и плохо закладывается развитие других органов, в отличие от просторного ящика. В стаканах и горшках рассаду можно держать до 40 дней, если его объем меньше полулитра, и до 50 дней, если больше полулитра, - говорит Людмила Шубина.

Для рассады нужен рыхлый и питательный грунт. Семена будет полезно обработать в марганцевом и зольном растворе. Их нужно присыпать землёй, полить и ждать всходы 4-5 дней, следя за влажностью.

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