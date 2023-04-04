Корь у студентки НГУ не подтвердилась. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В НГУ опровергли информацию о вспышке кори в общежитии. Диагноз у одной из студенток не подтвердился.

— Девушка обратилась за медицинской помощью с признаками респираторной инфекции. В соответствии с противоэпидемическими требованиями ее госпитализировали для уточнения диагноза в инфекционную больницу, где после обследования диагноз «корь» не подтвердился, — пояснили в вузе.

Одновременно с госпитализацией девушки, медик и поликлиники, к которой прикреплены студенты НГУ, начали выявлять контактировавших с ней людей. Это стандартная процедура, которая проводится в таких ситуациях.

Других случаев подозрения на корь в настоящее время среди студентов НГУ нет.

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