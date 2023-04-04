Корь у студентки НГУ не подтвердилась.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В НГУ опровергли информацию о вспышке кори в общежитии. Диагноз у одной из студенток не подтвердился.
— Девушка обратилась за медицинской помощью с признаками респираторной инфекции. В соответствии с противоэпидемическими требованиями ее госпитализировали для уточнения диагноза в инфекционную больницу, где после обследования диагноз «корь» не подтвердился, — пояснили в вузе.
Одновременно с госпитализацией девушки, медик и поликлиники, к которой прикреплены студенты НГУ, начали выявлять контактировавших с ней людей. Это стандартная процедура, которая проводится в таких ситуациях.
Других случаев подозрения на корь в настоящее время среди студентов НГУ нет.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер