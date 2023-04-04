В Новосибирске снова отложили суд над блогером Гомзякововым из-за его госпитализации

Гомзякова (на фото слева) присяжные дважды признали невиновным в убийстве Хребтова. Фото: соцсети.

В Ленинском районном суде Новосибирска перенесли заседание по делу тревел-блогера Анатолия Гомзякова. Заседание должно было состояться 3 апреля, но его пришлось перенести из-за болезни обвиняемого.

Напомним, Гомзякова обвиняют в убийстве подписчика. Само преступление произошло в апреле 2020-го во время локдауна. Блогер вернулся из путешествия в Новосибирск, ему написал подписчик – Алексей Хребтов – пригласил к себе домой – в квартиру в микрорайоне «Ясный берег». Гомзяков согласился. Вместе парни выпивали и вели стрим в соцсетях. Но наутро под окнами многоэтажки нашли тело подписчика.

Первый судебный процесс стартовал весной 2022 года, и Гомзякова выпустили из-под стражи. Коллегия присяжных его оправдала. Но с таким решением не согласились потерпевшие и прокуратура, дело отправили на пересмотр. Присяжные вновь оправдали Гомзякова, но апелляционная инстанция нашла нарушения в давлении защиты.

Сейчас дело отложено до 25 апреля.

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