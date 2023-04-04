Учителя физкультуры из Новосибирска, на уроке у которого утонула 2-классница, оставили на свободе

Учителю ограничили свободу на полтора года. Фото: Мария НОВИКОВА

Учителя физкультуры, на уроке которого утонула второклассница, признали виновным, но оставили на свободе.

ЧП произошло в ноябре 2022 года в школе №197 в Дзержинском районе Новосибирска. Во время занятия 8-летняя девочка из многодетной семьи ушла под воду. Педагог этого не заметил и не предотвратил трагедию, за что и оказался на скамье подсудимых. Сергею Верлану вменили ч.2 ст.109 УК РФ - Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

Дзержинский районный суд приговорил его к полутора годам ограничения свободы и лишил права заниматься педагогической деятельностью на аналогичный срок.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber