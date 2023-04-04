В Новосибирске разработали уникальный кардиопротез

Фото: Пресс-служба компании «Сибагро»

Новосибирские ученые разработали уникальный аортальный клапан со створками из перикарда животных. Такой биологический протез помогает спасать жизни больных c распространенной клапанной патологией - аортальным стенозом. При имплантации биопротеза в аортальный клапан пациента наркоз не требуется и проводить открытые операции тоже не нужно.

Клапан разработала новосибирская компания R-Vasсular, специализирующаяся на импортозамещении высокотехнологичных медицинских изделий. В качестве биологического материала в кардиопротезе используют перикард, или сердечную сумку свиней. Все образцы предоставляет Кудряшовский мясокомбинат «Сибагро», предварительно они проходят консервацию, их очищают, измеряют и обрабатывают в лабораториях.

- В кардиологии используются импортные изделия, но потребность в этом клапане закрыта всего на 10%. Если появится российский аналог, то клиники, занимающиеся лечением пациентов кардиологического профиля, готовы его использовать. Главное преимущество нашего эндопротеза - цена и скорость поставки, так как производство находится в России, - прокомментировал медицинский директор компании R-Vasсular Евгений Кретов.

Ученые отмечают: отечественный клапан вполовину дешевле импортных. Эндопротезы запустят в производство после получения регистрационного удостоверения. Сейчас новосибирская разработка проходит испытания в Росздравнадзоре. Образцы биоматериала используются для производства тестовых кардиоклапанов, которые проходят дополнительные исследования.

Об актуальности развития отечественной фарминдустрии напомнил Владимир Путин на открытии новых фармзаводов в Калининграде, Саранске и Санкт-Петербурге.

- Рассчитываю, что национальная фарминдустрия продолжит уверенно развиваться. Нам важно увеличить выпуск российских субстанций, повысить долю отечественных препаратов, в том числе оригинальных, на внутреннем рынке, чтобы укрепить независимость от поставщиков из-за рубежа, - отметил Президент РФ в режиме видеоконференции.