«Кричит ночами, что сожжет мою семью»: жительница Новосибирска пожаловалась на неадекватную соседку с синдромом Плюшкина

В Новосибирске женщина с синдромом Плюшкина терроризирует соседей. Фото: предоставлено Аксинией.

Жительница улицы Новая заря в Новосибирске пожаловалась на соседку. По словам женщины, та отравляет жизнь всему подъезду. Несколько лет сибирячка, у которой есть проблемы с психикой, тащит с улицы в квартиру хлам. Кроме того, ведет себя агрессивно и угрожает жильцам. Они переживают, что странная женщина устроит в доме пожар.

– Туалет в квартире этой женщины появился только в 2016 году. До этого она справляла нужду прямо в подъезде или в гаражах. Ванной она также не пользовалась до 2016 года. Уже 2 раза был пожар. Бывали и потопы. Ремонт в квартирах наших делать бессмысленно. Все время ждем беды от нее. Квартиру освещает свечами. Из-за этого как раз и происходили возгорания. Куда мы только не жаловались. Администрация обещала помочь. Но до сих пор тишина, – рассказала КП-Новосибирск соседка женщины с синдромом Плюшкина Аксиния.

Сибирячка добавила, что у соседки есть сын. Он оформил над женщиной опекой. Но, судя по всему, проблемы матери ему неинтересны. Несколько раз, говорит Аксиния, пенсионерку определяли в психбольницу. Но оттуда ее выписывали, как неопасную.

– Было 4 месяца тишины — и вот она снова вернулась. Я на 5 этаже, она — на 4-м. 2 месяца теперь так. Я иду в ванну, она стучит по трубам и орёт, что сожжёт меня и мою семью, сыплет отборные маты. Соседи на 3 этаже также включают воду – стучать может час, два, – говорит соседка странной женщины.

По словам Аксинии, жильцы обращались в полицию. Однако управы на буйную соседку пока так и не нашли. Соседи боятся, что произойдет беда.

– Реально страшно! Дома пожилые люди, дети… Нам ждать, пока она принесёт газовый баллон? – волнуется сибирячка.

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