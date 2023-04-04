«Я его не буду забирать. Он мне не нужен!»: в Новосибирске мать бросила 6-летнего сына в инфекционной больнице после выписки

Мальчика привезли в больницу, но после его никто не забрал. Фото: vk.com/blacklist_novosibirsk

В новосибирской инфекционной больнице многодетная мать бросила 6-летнего сына. Громкий пост о ситуации появился в одной из групп в соцсетях.

- Привезли его сюда с кишечной инфекцией. Со слов медперсонала, пока лечили, пытались дозвониться до родителей, дозванивались не один день. А когда дозвонились услышали: «Я его не буду забирать, он мне не нужен». Ребенок рассказал, что у него есть две сестры, одной из них меньше года, - пишет женщина в одной из групп.

По словам сибирячки, мальчик поделился, что его мама пьет. Сотрудники больницы сообщили о случившемся в опеку.

- Да, такой случай произошел. Медработники пытались связаться с мамой мальчика, но она не вышла на связь. После выписки она сына не забрала. Сейчас его определили в центр временного содержания детей, - рассказала КП-Новосибирск Надежда Болтенко, уполномоченная по правам ребенка НСО.

По словам Надежды Николаевны, материалы о случившемся уже передали в прокуратуру, Следственный комитет, а также в администрацию Кировского района.

- Мы ищем родителей ребенка. Будем разбираться в случившемся, - уточнила Надежда Николаевна.

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