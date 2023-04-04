«До +20!»: стало известно, когда в Новосибирске станет по-летнему тепло

В Новосибирск придет летняя жара. Фото: Олег УКЛАДОВ

В последней пятидневке апреля в Новосибирской области потеплеет до +20…+25 градусов. Информация об этом появилась на сайте «Западно-Сибирского УГМС».

— Среднемесячная температура ожидается +2, +5 градусов, что около нормы. В первой половине апреля будут колебания до -18 градусов ночью и +15 днём. В последней пятидневке месяца на юге Новосибирской области температура достигнет +20…+25 градусов, — сообщают синоптики.

Также прогноз сулит осадки в виде дождя с мокрым снегом в течение месяца.

По данным сайта Gismeteo, потепление до +20 ждёт новосибирцев не раньше 9 мая. Как сообщает «Яндекс Погода», весна в этом году и вовсе не порадует регион жарой — температура поднимется до 19 градусов тепла только 14 мая. Это самый теплый день месяца, по данным сайта.

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