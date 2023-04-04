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НовостиОбщество4 апреля 2023 7:39

Новосибирцы рассказали, сколько денег им нужно для счастья

Запросы горожан выросли на 30 тысяч рублей за пару лет
София БЕРЕЗОВСКАЯ
Новосибирцы рассказали, сколько денег им нужно для счастья.

Новосибирцы рассказали, сколько денег им нужно для счастья.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, какая сумма в месяц сделает среднестатистического новосибирца счастливым. Итоги опроса за март 2023 года опубликовали в пресс-службе сервиса по поиску работы SuperJob.

Исследователи сосчитали ответы горожан и выяснили, что жителям Новосибирска для счастья нужно в среднем по 200 тысяч рублей в месяц.

При этом запросы новосибирцев увеличились на 30 тысяч рублей за два года. В январе 2021 года мечтой горожан была зарплата в 170 тысяч рублей.

Москвичам для счастья требуется по 260 тысяч рублей в месяц, жителям Санкт-Петербурга – 230 тысяч рублей.

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