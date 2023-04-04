Новосибирцы рассказали, сколько денег им нужно для счастья. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, какая сумма в месяц сделает среднестатистического новосибирца счастливым. Итоги опроса за март 2023 года опубликовали в пресс-службе сервиса по поиску работы SuperJob.

Исследователи сосчитали ответы горожан и выяснили, что жителям Новосибирска для счастья нужно в среднем по 200 тысяч рублей в месяц.

При этом запросы новосибирцев увеличились на 30 тысяч рублей за два года. В январе 2021 года мечтой горожан была зарплата в 170 тысяч рублей.

Москвичам для счастья требуется по 260 тысяч рублей в месяц, жителям Санкт-Петербурга – 230 тысяч рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber