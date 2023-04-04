В Новосибирске на Красном проспекте экипажи ГИБДД устроили погоню за серебристой иномаркой. Фото: Виктор Гусейнов

В ночь на вторник, 4 апреля, несколько экипажей ГИБДД устроили погоню за серебристой иномаркой. Действие происходило на Красном проспекте.

– Не менее 8 экипажей ГИБДД преследовали серебристый кроссовер или универсал по Красному проспекту, – написали в группе «АСТ-54».

На кадрах к посту видно, что серебристая иномарка на бешеной скорости мчалась по Красному проспекту. За ней со включенным маячками пытались угнаться полицейские.

По словам очевидцев, погоня разбудила многих горожан. Они наблюдали за происходящим в окна.

В ГУ МВД по НСО случившееся еще не прокомментировали.

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