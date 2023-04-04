Детский омбудсмен Болтенко прокомментировала гибель 8-летнего мальчика, утонувшего под Новосибирском

Омбудсмен Болтенко выясняет причины гибели ребенка на водоеме в Колыванском районе. Фото: ПСО "ЛизаАлерт НСО".

В Колыванском районе Новосибирской области утонул 8-летний мальчик. Очевидцы сообщают, что он упал под лед, а друзья испугались и убежали.

Уполномоченный по правам ребенка в регионе Надежда Болтенко рассказала КП-Новосибирск о том, что примет участие в заседании комиссии по делам несовершеннолетних, на котором проанализируют причины этого трагичного случая и обсудят дальнейшие действия.

– Мы подготовили и выпустили обращение ко всем родителям и службам, которые отвечают за безопасность на воде, чтобы они усилили контроль за возможным пребыванием детей на водоемах. К сожалению, трагедия произошла. Это первый такой случай в этом году, – отметила Надежда Болтенко.

Омбудсмен добавила, что на данный момент неизвестна информация о семье мальчика. Также предстоит выяснить, насколько часто дети посещают этот водоем в рабочем поселке Колывань, и почему получилось так, что ребенок младше десяти лет оказался там без сопровождения взрослых.

Напомним, в СУ СКР по региону сообщили о том, что тело ребенка было найдено в реке Оёш. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Максимальное наказание за это – до 4 лет лишения свободы.

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