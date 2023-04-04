18 метеоров в час: новосибирцы смогут увидеть первый весенний звездопад

Над Новосибирском пролетит метеорный поток Лириды. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Настоящий метеорный поток созвездия Лириды новосибирцы смогут увидеть в апреле. О том, как «поймать» в небе обломки комет, КП-Новосибирск рассказал сотрудник Новосибирского планетария Андрей Никифоров.

— Когда мимо земли пролетают кометы, они оставляют после себя яркие хвосты из обломков льда и пыли. Одна из таких — комета Тэтчер — оставила после себя метеорный поток, который мы сможем увидеть в ночь с 21 на 22 апреля, — объяснил астроном.

Метеорный поток созвездия Лириды покажется новосибирцам на юго-востоке, ориентир — самая яркая летняя звезда созвездия Вега. В районе 3-4 часов утра 22 апреля найти ее не составит труда. Около этой звезды и будут пролетать метеоры.

В это время специалисты прогнозируют интенсивный поток — 18 метеоров в час. Чтобы хорошо разглядеть звездопад, астроном посоветовал выбрать местность без фонарей. А также дать глазам возможность привыкнуть к темноте.

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