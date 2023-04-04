В Новосибирске поджигателя машины на Первомайке отправили в СИЗО

В Новосибирске поджигателя машины отправили в СИЗО. Фото: Надежда КАСЬЯНОВА

Преступника, который сжёг чужую иномарку по улице Твардовского в Новосибирске, отправили в СИЗО. Об этом сообщили на сайте Первомайского районного суда города во вторник, 4 апреля.

— Постановлением от 3 апреля 2023 года избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца в отношении Наумова Ивана, обвиняемого по статье об уничтожении чужого имущества, — говорится в уведомлении.

Ранее КП-Новосибирск писала, что преступник поджёг чужую машину 1 апреля. Тогда очевидцы рассказывали, что слышали хлопки и чувствовали сильный запах гари. Сообщалось, что поджигатель так отомстил своему сопернику, к которому от него ушла жена.

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