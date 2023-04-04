«Задрали домашнего кота»: жители Искитима пожаловались на бродячих псов, кидающихся на прохожих

Жители Искитима под Новосибирском пожаловались на стаю псов, пугающую прохожих. Фото: Людмила МАРЧУК

Жители Искитима пожаловались на бездомных псов. По словам горожан, собаки ведут себя агрессивно.

– 4 апреля задрали домашнего кота. Кидаются и на прохожих, потому что голодные. Детей страшно отпускать на улицу одних, – написали сибиряки в группе «Подслушано в Искитиме».

По словам горожан, обитает стая псов за 29 домом Центрального микрорайона. Искитимцы призвали администрацию решить вопрос с отловом собак, пока не произошла беда.

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