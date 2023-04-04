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НовостиОбщество4 апреля 2023 6:09

«Задрали домашнего кота»: жители Искитима пожаловались на бродячих псов, кидающихся на прохожих

Жители Искитима под Новосибирском пожаловались на стаю псов, пугающую прохожих
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Жители Искитима под Новосибирском пожаловались на стаю псов, пугающую прохожих.

Жители Искитима под Новосибирском пожаловались на стаю псов, пугающую прохожих.

Фото: Людмила МАРЧУК

Жители Искитима пожаловались на бездомных псов. По словам горожан, собаки ведут себя агрессивно.

– 4 апреля задрали домашнего кота. Кидаются и на прохожих, потому что голодные. Детей страшно отпускать на улицу одних, – написали сибиряки в группе «Подслушано в Искитиме».

По словам горожан, обитает стая псов за 29 домом Центрального микрорайона. Искитимцы призвали администрацию решить вопрос с отловом собак, пока не произошла беда.

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