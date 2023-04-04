Стала известна причина оцепления здания МВД в Бердске

В Новосибирской области здание бердского отдела МВД взяли в оцепление. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник, 4 апреля, в Бердске полицейские оцепили отдел МВД на улице Пушкина, 35. В полиции объяснили причину оцепления, напугавшего местных жителей.

– Проводятся плановые учения, – сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе главного управления МВД России по Новосибирской области.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, как здание банка в Заельцовском районе оцепили сотрудники Росгвардии из-за оставленной коробки с неизвестным содержимым.

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