В Новосибирске посетитель украл из аптеки косметику на 11 тысяч рублей. Фото: ГУ МВД НСО.

В Новосибирске неизвестный обокрал аптеку. Добычей стала аптечная косметика на 11 тысяч рублей. Подозреваемого ищет полиция.

– Произошло преступление в Центральном районе города, в аптеке на улице Гоголя. По факту случившегося возбуждено уголовное дело за кражу, – говорится в сообщении ГУ МВД по Новосибирской области.

В полиции опубликовали фото подозреваемого в воровстве. В МВД призвали всех, кто узнал предполагаемого злоумышленника, позвонить по номерам: 232-21-90, 8-999-451-26-29. Анонимность гарантирована.

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