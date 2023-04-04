«Сложно сказать, кто милее»: новосибирская модель сделала косплей на девушку-снайпера с хаски из приюта

Фотосессия с собаками набрала больше 100 тысяч просмотров. Фото: Предоставлено Ольгой Хаку

Сибирячка Ольга Хаку сделала косплей на девушку-снайпера, которая любит волкособов. Фотосессия набрала более 100 тысяч просмотров в соцсетях.

Девушка взяла собаку из приюта. Фото: Предоставлено Ольгой Хаку

За основу косплея сибирячка взяла персонажа популярной компьютерной игры Metal Gear Solid снайпера Вульф, бывшую сироту. Ольга сама сшила костюм, потратив около 10 тысяч рублей на материалы. Заказала парик и 3D-модель снайперской винтовки. С ретушью фото помог фотограф «Dorian photo&art».

- Нужно было найти волкособов, персонаж очень любит их и держит на базе. Я попросила щенка хаски у питомника, а взрослого пса Энди - у Центра помощи ездовым собакам Help_Husky_Nsk. С ними съемка стала испытанием, ибо животные - не люди, работать с ними сложно, - говорит Ольга Хаку.

Пользователи соцсетей оказались в восторге. Фото: Предоставлено Ольгой Хаку

Оказалось, что пес Энди — знаменитость приюта:

- Энди прибыл в московский приют из сочинского отлова, потом попал к нам из-за перенаселения в приюте. Мы нашли заводчика, оказалось этот хаски был куплен в Томске, потом переехал в Сочи и оказался на улице. Энди ждет своего хозяина, - рассказала КП-Новосибирск руководитель группы помощи ездовым собакам в Новосибирске Яна Болсуновская.

Фанаты в восторге от фотосессии:

- Ох какая прелесть, и кто милее, сложно сказать, - сообщила подписчица.

- А пёсики-то какие замечательные, - уверен поклонник.

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