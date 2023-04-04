Новосибирск занял десятое место в рейтинге городов России с высоким качеством жизни

Новосибирск вошел в топ-10 городов России с самыми лучшими условиями для жизни. Фото: Иван МАКЕЕВ

Новосибирск попал в топ-10 российских городов с самыми комфортными условиями для жизни. Статистику предоставили в министерстве строительства и ЖКХ России. Как отмечается в документе, расчет произведен на основе методики формирования индекса качества городской среды. Данные получены по информации от регионов, МВД, Минкультуры, Роспотребнадзора, Росстата и ДОМ.РФ.

Рейтинг крупнейших городов, находящихся в условно комфортном климате, возглавила Москва. За ней следует Санкт-Петербург, на третьем месте Казань, на четвертом – Нижний Новгород.

Красноярск занял 11 строчку рейтинга, сразу под Новосибирском. Омск – на 15-ом месте, при этом он не отмечен как город с благоприятной городской средой.

Кемерово на 31-ом месте среди крупных городов в условно комфортном климате, Томск – на 41-ом, следом за ним идет Барнаул. Иркутск оказался на 46-ой строчке рейтинга.

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