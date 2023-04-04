«Не пропустил велосипедиста»: в Новосибирске начали судить водителя за сбитого велокурьера

Потерпевший д осих пор проходит лечение. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирске 47-летний монтажник попал в суд за сбитого велокурьера. ДТП случилось днем 12 августа 2022 года у дома по улице Дуси Ковальчук,4.

По данным прокуратуры, водитель «Тойота Корона Филдер» двигался по улице Дуси Ковальчук, но при совершении маневра не пропустил велосипедиста справа. В результате пострадал 19-летний велокурьер. «Скорая» доставила его в больницу с черепно-мозговой травмой.

- Потерпевший до сих пор проходит лечение, он перенес несколько операций. Водитель признал вину частично: не пропустил велосипедиста, так как не заметил его справа по ходу движения. Ранее мужчина не был судим, воспитывает малолетнего ребенка, - сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Заельцовского района Дарья Нестерова.

Дело рассматривает Заельцовский районный суд Новосибирска.

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