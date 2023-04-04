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НовостиОбщество4 апреля 2023 4:47

За 2 миллиона рублей уберут незаконную свалку под Новосибирском

Все отходы вывезут на полигон
Данила ШУЛЯК
Незаконную свалку ликвидируют за 2 миллиона рублей.

Незаконную свалку ликвидируют за 2 миллиона рублей.

Фото: Олег АДАМОВИЧ

Нелегальную свалку в Барабинском районе Новосибирской области устранят за 2 миллиона рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок во вторник, 4 апреля.

— Ликвидация несанкционированной свалки включает в себя очистку земельного участка, а также погрузку и вывоз отходов на полигон Барабинского района, — указано в документах.

Как отметил заказчик, незаконная свалка состоит из бытовых отходов: упаковочных, растительных, пищевых и строительных. Кроме этого, исполнитель работ обязан очистить от мусора прилегающие территории в радиусе 10 метров.

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