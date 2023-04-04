За 2 миллиона рублей уберут незаконную свалку под Новосибирском

Незаконную свалку ликвидируют за 2 миллиона рублей. Фото: Олег АДАМОВИЧ

Нелегальную свалку в Барабинском районе Новосибирской области устранят за 2 миллиона рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок во вторник, 4 апреля.

— Ликвидация несанкционированной свалки включает в себя очистку земельного участка, а также погрузку и вывоз отходов на полигон Барабинского района, — указано в документах.

Как отметил заказчик, незаконная свалка состоит из бытовых отходов: упаковочных, растительных, пищевых и строительных. Кроме этого, исполнитель работ обязан очистить от мусора прилегающие территории в радиусе 10 метров.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber