Врач Овсянникова из Новосибирска рассказала о лишении девственности лазером

Врач Овсянникова рассказала о лишении девственности лазером в Новосибирске. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Хирургическим способом можно не только вернуть девственность, но и лишиться ее. Зачем это нужно и как проходит операция, рассказала врач-гинеколог, медицинский директор сети новосибирских клиник Татьяна Овсянникова.

– На сегодняшний день хирургическая дефлорация – это малоинвазивная гинекологическая операция, которая проходит путем прямого иссечения скальпелем, лазером или радиоволновой терапией, – рассказала врач, подчеркнув, что во время лишения девственности крови может и не быть.

Такую операцию делают девушки с врожденными аномалиями и пациентки с высоким риском кровопотери во время полового акта. Также частой причиной намерения пройти искусственную дефлорацию являются страхи: боязнь боли или начала половой жизни, а также желание скрыть факт невинности.

Противопоказаниями для искусственной дефлорации являются воспаления, острые инфекционные заболевания, почечная или печеночная недостаточность. Операцию проводят за 10-15 минут. После этого требуется избегать полового контакта около 70 дней.

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