«Вышел в подъезд и пропал»: в Новосибирске таинственно исчез 21-летний парень, одетый в черное

В Новосибирске 2 недели ищут 21-летнего парня в черной одежде, пропавшего при странных обстоятельствах. Фото: ПСО "ЛизаАлерт НСО".

В Новосибирске ищут Суховеева Захара Сергеевича. 21-летний парень таинственно пропал 21 марта 2023 года.

– В этот день находился дома с родными, вышел в подъезд и пропал. Ранее заявки на поиск в отряд не поступало, – рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе ПСО «ЛизаАлерт НСО».

Приметы пропавшего парня: рост 176 см, худощавое телосложение, черные волосы и карие глаза.

Одет был в черную куртку, черную шапку, черные джинсы и черные кроссовки.

Если вы знаете, где находится Суховеев Захар, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber