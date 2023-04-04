«Вышел в подъезд и пропал»: в Новосибирске таинственно исчез 21-летний парень, одетый в черное

В Новосибирске 2 недели ищут 21-летнего парня в черной одежде, пропавшего при странных обстоятельствах. Фото: ПСО "ЛизаАлерт НСО".
В Новосибирске ищут Суховеева Захара Сергеевича. 21-летний парень таинственно пропал 21 марта 2023 года.
– В этот день находился дома с родными, вышел в подъезд и пропал. Ранее заявки на поиск в отряд не поступало, – рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе ПСО «ЛизаАлерт НСО».
Приметы пропавшего парня: рост 176 см, худощавое телосложение, черные волосы и карие глаза.
Одет был в черную куртку, черную шапку, черные джинсы и черные кроссовки.
Если вы знаете, где находится Суховеев Захар, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.
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