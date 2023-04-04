Бастрыкину доложат об уголовном деле о мошенничестве при строительстве домов в Новосибирске

Бастрыкин взял на контроль расследование дела о мошенничестве при строительстве домов в Новосибирске. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела о мошенничестве застройщика при строительстве домов в Октябрьском районе Новосибирска. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

Мошенничество, из-за которого граждане лишились права на жилое помещение, наказывается сроком в колонии до 10 лет.

Напомним, уголовное дело касается строительства двух многоэтажек на Плющихинском жилмассиве. Обманутые дольщики ждут свои квартиры в домах, которые должны были сдать в 2018 году и первом квартале 2023 года.

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