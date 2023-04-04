В Новосибирской области после вмешательства прокуратуры многодетная семья погорельцев получила жилье. Фото: прокуратура НСО.

В Новосибирской области многодетная семья добилась жилья после вмешательства прокуратуры. Ранее в помещении, в котором проживали малоимущие сибиряки, произошел пожар. Жилье стало непригодным. Но местные власти не решали эту проблему – не предоставили семье равнозначное жилое помещение. Сибиряки обратились в прокуратуру.

– По результатам проверки прокурор города Оби обратился в суд с исковым заявлением, – говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

В итоге главе многодетной семьи вручили ключи от двухкомнатной квартиры. Ее администрация приобрела по решению суда.

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