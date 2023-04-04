В Новосибирске возле университета на Плахотного сбили девочку-подростка

В Новосибирске произошло ДТП с подростком-пешеходом. Фото: ГИБДД Новосибирска.

Утром во вторник, 4 апреля, в Ленинском районе Новосибирска 50-летняя женщина за рулем Mazda Demio сбила подростка на пешеходном переходе возле СГУГиТ. Об этом сообщили в группе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска.

ДТП произошло в 8:40. 16-летняя девочка переходила дорогу по «зебре» без светофора.

Подростка с различными травмами госпитализировали в больницу. Подробности и обстоятельства ДТП выясняют сотрудники Госавтоинспекции.

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