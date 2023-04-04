В Новосибирской области более 14 тысяч сельскохозяйственных участков находятся под угрозой из-за соседства с промзонами

В Новосибирской области более 14 тысяч земель имеют повышенный риск нанесения вреда почве. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирской области нашли 14 тысяч земельных участков, которые находятся в зоне риска из-за расположенных рядом промышленных зон. Создается угроза нанесения ущерба почве. Об этом сообщили в пресс-службе территориального управления Россельхознадзора по Новосибирской и Томской областям.

Более 14 тысяч сельскохозяйственных земель стали объектами присвоения риска за всё время. С начала 2023 года обнаружили более 350 участков, которые могут принести вред состоянию почвенного слоя.

Подавляющему большинству из них присвоена категория умеренного риска. Это участки, смежные с промышленными землями, специального назначения, рядом с объектами энергетики, связи, возле дорог, теплотрасс и радиовышек. Также к этой категории относятся небольшие птицефабрики и участки рядом с землями, где разводят свиней.

К категории среднего риска относятся земли, где проводится комплекс мер по повышению плодородности и получению высокого урожая, а также более крупные птицефабрики и земли рядом со свинофермами.

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